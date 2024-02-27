Müthiş kampanya! Faturasında ismi yazana 5 bin lira verilecek

ING Bank emekli aylığı ING Bank'ta olan emeklileri sevindirecek müjdeli haberi verdi. Emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere mevcut promosyon dışında 5 bin lira daha geri ödeme yapılacak

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanyadan, 10 Ocak 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Bankamızdan ilk kez emekli maaşını alacak ve bu tarihler arasında nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri, otomatik fatura talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları koşuluyla faydalanabilir.

SON GÜN 29 ŞUBAT



Kampanyaya katılmak için 29 Şubat 2024 tarihine kadar vadesiz hesaptan tanımlı Otomatik Fatura Talimatlarının verilmiş olması ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olunması gerekir. Bu tarihten sonra işlemler ve başvurular kampanya dahilinde değerlendirilemeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi