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Beyaz Show'un yeniden başlayacağı tarih belli oldu

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Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün efsaneleşmiş programı Beyaz Show'un geri dönüşü uzun zamandır gündemde yer alıyordu. Sonunda kesin dönüş tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar...

Beyaz Show'un yeniden başlayacağı tarih belli oldu mask
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Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Beyaz Show programının yeniden başlayacağını söylemişti. Bu müjdenin ardından ise Beyazıt Öztürk bıraktıkları yer çok güzel olduğu için tekrar başlarken çok dikkat ederek ilerlemeye çalışıyoruz diyerek şunları söylemişti:

'EN DEĞERLİSİNİ VERMEK İÇİN BEKLİYORUZ'

"Aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz."

İŞTE BAŞLAYACAĞI TARİH

Aramızda Kalmasın'ın yer alan habere göre ise efsane programın yayın tarihi belli oldu. 21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacak olan Beyaz, "Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, devam, ne kadar

27 Şub 2024 - 16:44 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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