Ebru Gündeş'e eski eşten zehir zemberek sözler

2021 yılında Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, bir süredir aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise Ebru Gündeş'i hedef alan zehir zemberek bir paylaşım yaptı.
'KUL SENİN CEZA SENİN'
Kabaklı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin"
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.