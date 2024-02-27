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Ebru Gündeş'e eski eşten zehir zemberek sözler

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Kısa süre önce Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'e Özdemir'in eski eşinden zehir zemberek açıklamalar geldi.

Ebru Gündeş'e eski eşten zehir zemberek sözler mask
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2021 yılında Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, bir süredir aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise Ebru Gündeş'i hedef alan zehir zemberek bir paylaşım yaptı.

'KUL SENİN CEZA SENİN'

Kabaklı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" 

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Sosyal, ceza, 2021, Ebru Gündeş

27 Şub 2024 - 16:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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