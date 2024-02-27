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14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı

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Elazığ'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tartıştığı arkadaşını okulda bıçaklayarak yaraladı.

14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı mask
14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı
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Elazığ'da Y.A. (14), okulda tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi (14) bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kırklar Mahallesi'ndeki Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Y.A., tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi bıçakla yaraladı.

İhbarla okula ekipler gönderildi. M.P.K. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# okul, öğrenci, Bıçaklama, Arkadaş, Polis, Soruşturma

27 Şub 2024 - 16:43 - Gündem

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