27 Şub 2024 - 16:34- Gündem G:

Antalya'da zabıtaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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Antalya'da zabıta memuru kendisine 'mobbing' uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Antalya'da zabıtaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü mask
Antalya'da zabıtaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Antalya'da zabıtaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Antalya'da zabıta memuru Erdal Vuran (36), kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, hdoktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

KAVGA KAMERADA

İkili arasındaki kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Erdal Vuran'ın Kanmaz'ı bıçakladığı, vatandaşların ikiliyi ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga ayrıca bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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27 Şub 2024 - 16:34 - Gündem

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