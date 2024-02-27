Son dakika! Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 16.09’da kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi. Deprem Çanakkale’nin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.
YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.