Kilosu dudak uçuklatıyor! Alanya’da çağla ve yeni dünya tezgahlarda yerini aldı

Alanya'da, turfanda çağla ve yeni dünya şimdiden tezgahlarda yerini aldı. Çağlanın kilo fiyatı 700 TL, yenidünya ise 500 TL’den satılıyor. Alanya’da bir manavda çalışan Cemal Özkaya, yeşil eriğin kış mevsiminde yurtdışından ithal edildiğini ve İstanbul'dan sipariş üzerine getirildiğini belirtti. Üç tanesinin 200 TL'ye satıldığını ve eriğin henüz Alanya'da çıkmadığını vurguladı. Ancak, önümüzdeki haftalarda turfanda eriğin de raflardaki yerini alacağını ve talebin oldukça fazla olduğunu ekledi. Özellikle hamilelerin bu tür meyveleri tercih ettiğini söyledi. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Özkaya, “Turfanda çağla ve yenidünya çıktı. Çağla Mersin’in Silifke İlçesi’nden ve Datça’dan geliyor. Kilosu 700 TL. Yenidünya Alanya’da yetişti. Kilosu 500 TL. Şuanda turfanda olduğu için pahalı. Önümüzdeki günlerde meyve çoğaldıkça fiyatları düşer. Yeşil erik kış mevsiminde yurtdışından ithal geliyor. Bizde İstanbul’dan sipariş üzerine getirtiyoruz. 3 tanesini 200 TL’ye satıyoruz. Erik daha Alanya’da çıkmadı. Önümüzdeki haftalarda turfanda yerini alır. Talep çok fazla. Aşeren hamileler tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.