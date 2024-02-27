27 Şub 2024 - 16:08- Gündem G:

Öğretmeni kurtardı! Öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı

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Mardin'de derste öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı. Durumu fark eden öğretmen, öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

Öğretmeni kurtardı! Öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı mask
Öğretmeni kurtardı! Öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı
Öğretmeni kurtardı! Öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisi Atiye Ö.(10), öğretmen Ferhat Erol’un yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi Atiye Ö.nün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak, madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. Erol, olayın ardından şoka giren Atiye Ö.’ye sarılarak teselli etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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27 Şub 2024 - 16:08 - Gündem

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