27 Şub 2024 - 16:03- Gündem G:

Vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı

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Denizli'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı. Olayda yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı mask
Vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı
Vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Esmail Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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27 Şub 2024 - 16:03 - Gündem

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