Antalya ve Alanya'da ev sahiplerine kötü haber: Hapis cezası geliyor

Özellikle Rus Ukrayna savaşı sonrası önü bir türlü alınamayan fahiş kira krizine Maliye de dahil oldu. Kira gelirlerini zamanında beyan etmeyen ev sahiplerine hapis cezası dahil bir çok ceza yolda.

KİRA GELİRİNİ BEYAN ETMEYEN EV SAHİBİ YANDI

Kira gelirini beyaz etmeyen mülk sahiplerini birçok maddi ve manevi yaptırım bekliyor. On dokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi ve T24 yazarı Prof. Dr. Murat Batı, kira geliri beyan etmenin son gününün 1 Nisan olduğunu hatırlatarak kira beyannamesi vermeyen vatandaşların yaşayacağı sıkıntıları tek tek saydı. Bunların arasında gecikme faizi, haciz ve hapis cezası da var.

HEM HACİZ HEM HAPİS CEZASI GELİYOR

Beyanname vermemenin, mülk sahiplerini hem maddi hem de manevi açıdan birçok olumsuz sonuçla karşı karşıya bırakabileceğini belirten Prof. Dr. Batı "Beyanname vermeyip de beyanname verme süresini kaçıranlar, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve usulsüzlük cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, vergi ve cezalar ödenmezse haciz de söz konusu olabilir. Daha da önemlisi, mal bildiriminde bulunmayan mülk sahipleri üç aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir" dedi.

Prof. Dr. Batı, beyanname vermemenin vergi sicilinin bozulmasına ve kredi almada zorluk çekilmesine de neden olabileceğini hatırlatarak, mülk sahiplerini kira gelirlerini beyan etmeye ve vergilerini zamanında ödemeye çağırdı.

UZLAŞMA YOLU İLE İNDİRİM YAPILABİLİYOR

Prof. Dr. Batı, vergi ve cezaların bir kısmını uzlaşma yoluyla veya idareye başvurarak sildirmenin de mümkün olduğunu söyledi. Dava açma hakkının da mevcut olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Batı, kira gelirinin beyan edilmesi ve vergilerin zamanında ödenmesi konusunda herhangi bir tereddüt yaşayanlara bir mali müşavire veya vergi uzmanına danışması tavsiyesinde bulundu.

3 AY HAPİS CEZASI VAR

Hapis cezasının, mali bildiriminde bulunmamanın bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Batı, borcu ödemiş olan mülk sahipleri dahi mal bildiriminde bulunmazsa hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini vurguladı. Batı, hapis cezasının üç ay olduğunu ve mal bildirimi yapılmasıyla sona erdiğini de sözlerine ekledi.