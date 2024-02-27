ALKÜ’lü sporcular Alanya’ya madalyayla döndüler

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ), spor alanında birbirinden güzel başarılara imza atmaya devam ediyor. 19-23 Şubat tarihinde Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası ve Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na katılan ALKÜ’lü öğrenciler, gururlandıran başarılarla döndüler. 19-23 Şubat tarihinde Mersin’in ev sahipliğinde organize edilen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda, 69 üniversiteden yaklaşık 400’e yakın sporcu mücadele etti. ALKÜ; şampiyonaya 2 kadın, 3 erkek sporcu ile katıldı. A-Divisyon 57 kg Erkekler kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ferhat Özmen, altın madalya kazanırken 48 kg Kadınlar kategorisinde ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tuğçe Korkmaz bronz madalya kazandı. ALKÜ, A Divisyon erkeklerde kupa sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Şampiyon olan ALKÜ öğrencisi Ferhat Özmen, Ekim 2024’te Katar’da yapılacak olan Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda ALKÜ’yü temsil edecek. 15-18 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapılan Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Şampiyonaya ALKÜ’yü temsilen 4 öğrenci katılırken 57 kg K1 Rules Erkekler kategorisinde Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Yusuf Ersoy, bronz madalya kazandı.
REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK
ALKÜ’nün özellikle spor, turizm ve sağlık alanlarında birbirinden başarılı proje ve çalışmalara imza attığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yeni dönemde de bu başarıların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Son olarak iki şampiyonada başarı gösteren öğrencilerle gurur duyduklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Tecrübeli akademisyen kadromuz ve azimli öğrencilerimiz sayesinde katıldığımız organizasyonlarda ALKÜ olarak başarı göstermeye devam ediyoruz. Mersin’deki şampiyonalarda öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor ve Dünya Şampiyonası’nda öğrencimiz Ferhat Özmen’e başarılar diliyorum.” dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.