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Alanya’da Mehmet Şahin aşkı 44 yıllık partisinden istifa ettirdi

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Alanya’da Mehmet Şahin aşkı 44 yıllık CHP üyesi bir vatandaşı partisinden istifa etmeye yöneltti

Alanya’da Mehmet Şahin aşkı 44 yıllık partisinden istifa ettirdi
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Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Göküş, 44 yıllık üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Mehmet Şahin’e destek vereceğini açıkladı.

Alanya için en doğru adayın Mehmet Şahin olduğunu söyleyen Göküş, “44 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Partimizin başarısız olduğundan dolayı 15 gün önce üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Bundan sonra parti tutmuyorum, bağımsızım. Ben ve ailem Alanya’ya daha yararlı olacağını düşündüğüm Mehmet Şahin’e destek vereceğim” dedi.

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27 Şub 2024 - 13:45 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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