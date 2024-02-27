Alanya’da Mehmet Şahin aşkı 44 yıllık partisinden istifa ettirdi

Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Göküş, 44 yıllık üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Mehmet Şahin’e destek vereceğini açıkladı.
Alanya için en doğru adayın Mehmet Şahin olduğunu söyleyen Göküş, “44 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Partimizin başarısız olduğundan dolayı 15 gün önce üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Bundan sonra parti tutmuyorum, bağımsızım. Ben ve ailem Alanya’ya daha yararlı olacağını düşündüğüm Mehmet Şahin’e destek vereceğim” dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.