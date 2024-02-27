Patika’dan Alanya belediye başkan adaylarına çağrı mektubu

DERNEĞİN yönetim kurulu ve üyeleri adına Başkan Levent Benal imzasıyla yayınlanan mektupta şu ifadelere yer verildi: “Kentimizin değerli belediye başkan adaylarına ortak çağrımızdır! Bir parçası olmaktan büyük onur duyduğumuz Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde tüm başkan adaylarına başarılar dilerken, taşıdığımız sorumluluk gereği önemli birkaç hususta çağrı yapmak zorunluluğundayız.

- Kentimizin herkes için yaşanılabilir bir kent olması için öncelikle fiziksel erişilebilirlik çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını sağlayınız. Eğer projeleriniz arasında erişilebilirlik mastır planınız var ise ivedilikle kamuoyu ile paylaşınız.

- Şehrimizin önemli bir turizm kenti olması nedeniyle ‘Engelsiz Turizm Çalışmalarını’ hızlandırınız.

- Engelli istihdamı konusunda yapmayı planladığınız çalışmaları kamuoyu ile paylaşınız.

- Sosyal Entegrasyon ve Farkındalık projelerinizi kamuoyu ile paylaşınız.

- Belediye bünyesinde tüm paydaşların temsilcilerinin bulunduğu bir ‘Engelli danışma, işbirliği ve koordinasyon kurulu’ oluşturunuz, bu kurulun belediye başkanı başkanlığında 3 ayda bir toplanmasını sağlayınız.

- Seçim sürecinde verdiğiniz ve bizim her birini bizzat takip ettiğimiz sosyal proje vaatlerini seçim sonrası lütfen unutmayınız.” (Gülser YİĞİT)