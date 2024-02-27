Alanya’da Jandarma nefes aldırmıyor: Çok sayıda araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25-26 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı.
Yapılan uygulamalarda; 2 bin 576 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 227 araç ve sürücüsüne 624 bin 72 TL cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi. 2 araç ise yakalandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.