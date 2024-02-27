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Alanya’da Jandarma nefes aldırmıyor: Çok sayıda araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 2 bin 576 araç denetlendi

27 Şub 2024 - 12:22 - Asayiş

Mahreç  Gülser Yiğit

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