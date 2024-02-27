Alanya’da Jandarma nefes aldırmıyor: Çok sayıda araç trafikten men edildi

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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25-26 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; 2 bin 576 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 227 araç ve sürücüsüne 624 bin 72 TL cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi. 2 araç ise yakalandı.