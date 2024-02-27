CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya’ya geliyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleşecek Büyük Antalya Mitingi için Alanyalı hemşehrilerini davet eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Antalya’ya geliyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleşecek Mitingimize, bu coşku dolu güne tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi. (AK Parti/BÜLTEN)
- Siyaset
AK Parti Alanya’dan Erdoğan’ın Antalya mitingine davet
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya halkını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya mitingine davet etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.