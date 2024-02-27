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AK Parti Alanya’dan Erdoğan’ın Antalya mitingine davet

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AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya halkını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya mitingine davet etti

AK Parti Alanya’dan Erdoğan’ın Antalya mitingine davet mask
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya’ya geliyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleşecek Büyük Antalya Mitingi için Alanyalı hemşehrilerini davet eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Antalya’ya geliyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleşecek Mitingimize, bu coşku dolu güne tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi. (AK Parti/BÜLTEN)

# Mart, Alanya, Antalya, günü, Saat

27 Şub 2024 - 11:01 - Siyaset

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