Yine skandala imza attılar: TÜİK 350 bin nüfuslu Alanya'yı yok saydı

Türkiye'nin istatistik kurumu olan TÜİK anlaşılmayan bir raporla tepkilerin odağına oturdu. TÜİK'in yeni yayınlanan güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Antalya'dan sadece Manavgat'ın listede yer aldığı Alanya'nın neden listeye alınmadığı konusu henüz açıklığa kavuşmadı.
ALANYA 8 KRİTERİ DE KARŞILIYOR
Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
İL OLMAYA ADAY 25 İLÇE İÇİNDE ALANYA YOK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili raporunu açıkladı. TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.
ALANYA BÜTÜN KRİTERLERİ KARŞILIYOR
Türkiye'de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.
ANTALYA İL MERKEZİNE UZAKLIĞI FAZLASIYLA YETERLİ
Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Alanya hem nüfus hem il merkezine uzaklık olarak kriterleri çok rahat karşılıyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.
TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şöyle:
Kozan, Adana Nüfus: 129.985
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
Siverek, Urfa Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
Kaynak: Son Dakika
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.