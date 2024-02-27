27 Şub 2024 - 10:45- Ekonomi G:

PTT emeklilere özel kampanya! Anında onay, düşük faizli destek başvuruları başladı

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Emekli maaşını PTT üzerinden alanlar için büyük bir avantaj doğuyor! Ancak, bu avantajdan yararlanmak için emekli maaşlarını PTT aracılığıyla almaları gerekiyor. Hem kolay hem de hızlı bir şekilde başvuru yapmak isteyenler için cep telefonlarından SMS ile başvuru yapma seçeneği bulunuyor.

PTT emeklilere özel kampanya! Anında onay, düşük faizli destek başvuruları başladı mask
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Basit Adımlarla Kredi Başvurusu!
PTT’ye SMS göndermek için “PTT” yazıp bir boşluk bırakın ve T.C. kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına göndermeniz yeterli. Bu basit adımları izleyerek, PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Kampanya, düşük faiz oranlarıyla aynı gün içinde onaylanarak sizlere sunulmaktadır.

Emekli Maaşı İle İhtiyaç Kredisi Kampanyası:
Bu özel kampanya, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle hayata geçirilen bu kampanya, emekli maaşı alanlara kolaylık sağlamaktadır.

Kampanyaya Katılım Nasıl Olur?
Kampanyaya katılmak oldukça basittir. PTT üzerinden emekli maaşı alanlar, sadece cep telefonlarından SMS yoluyla başvuru yapabilirler. PTT’ye SMS göndermek için “PTT” yazıp bir boşluk bırakın ve T.C. kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına göndermeniz yeterlidir. Başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylanması durumunda ihtiyaç krediniz aynı gün içinde hesabınıza aktarılacaktır.

Düşük Faiz Oranlarıyla Kolay Geri Ödeme:
Bu özel kampanyada sunulan düşük faiz oranları, emeklilerin finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Uygun geri ödeme seçenekleriyle, emekli maaşı alanlar için ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Artık emekliler, hayallerini gerçekleştirmek için beklemek zorunda değiller!

# Kredi, ptt, Emekli

27 Şub 2024 - 10:45 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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