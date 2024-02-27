27 Şub 2024 - 09:21- Ekonomi G:

PTT’den emeklilere sürpriz' Bugün başvuran tüm emeklilere istisnasız 22.000 TL ödenecek!

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PTT ve AktifBank işbirliğiyle başlatılan özel kampanya, emeklilere acil nakit ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunuyor. Bu kampanya, ani finansal gereksinimlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde çözmenize olanak tanıyor.

PTT’den emeklilere sürpriz' Bugün başvuran tüm emeklilere istisnasız 22.000 TL ödenecek! mask
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Kredi Başvurusu: Hızlı ve Basit Adımlarla!

Kampanyadan faydalanmak için ilk adım, daha önce herhangi bir bankadan kredi başvurusu yapmamış olmanız gerektiğidir. Bu şartı sağlayan herkes, Aktif Bank üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilir. Başvurularınız dakikalar içinde değerlendirilir ve onaylandığında ödemeler anında hesabınıza aktarılır. Başvurunuzu yapmak için 3050 numarasına “PTT TC Kimlik” yazıp göndermeniz yeterlidir.

Ödemeler PTT Aracılığıyla Hızlıca Alınabilir

Krediniz onaylandığında, ödemelerinizi almak da son derece pratiktir. Kampanya kapsamında kredisi onaylanan kişiler, ödemelerini PTT şubelerinden de alabilirler. Bu sayede, nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilir ve günlük yaşantınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.

# Son, devam, Kredi

27 Şub 2024 - 09:21 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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