PTT’den emeklilere sürpriz' Bugün başvuran tüm emeklilere istisnasız 22.000 TL ödenecek!

Kredi Başvurusu: Hızlı ve Basit Adımlarla!
Kampanyadan faydalanmak için ilk adım, daha önce herhangi bir bankadan kredi başvurusu yapmamış olmanız gerektiğidir. Bu şartı sağlayan herkes, Aktif Bank üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilir. Başvurularınız dakikalar içinde değerlendirilir ve onaylandığında ödemeler anında hesabınıza aktarılır. Başvurunuzu yapmak için 3050 numarasına “PTT TC Kimlik” yazıp göndermeniz yeterlidir.
Ödemeler PTT Aracılığıyla Hızlıca Alınabilir
Krediniz onaylandığında, ödemelerinizi almak da son derece pratiktir. Kampanya kapsamında kredisi onaylanan kişiler, ödemelerini PTT şubelerinden de alabilirler. Bu sayede, nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilir ve günlük yaşantınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.