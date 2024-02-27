27 Şub 2024 - 09:12- Ekonomi G:

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Resmi açıklama geldi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Resmi açıklama geldi mask
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına dair herhangi bir resmi düzenlemenin henüz hayata geçirilmediğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, "kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki iddianın doğru olmadığı vurgulandı.

Sosyal medya platformlarında dolaşan ve kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. İlgili açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından böyle bir kararın alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin bir açıklama yaparak piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, orta vadeli programlarında uygulanacak politikaları net bir şekilde ortaya koyduklarını ve bu politikaların seçim sonrası dönemde de aynen devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşlardan resmi makamların dışında yapılan haberlere itibar etmemelerini istedi.

Bakan Şimşek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

Kaynak: Kamusonhaber

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27 Şub 2024 - 09:12 - Ekonomi

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