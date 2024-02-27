Tütüncü'den Manavgat'a ziyaret

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Süleyman Okudan'ın katıldığı ziyaretlerde Tütüncü, önce ilçedeki basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Antalya'nın yarınları ile Manavgat'ın gelecek vizyonu için 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğuna değinen Tütüncü, işini bilen, şehrini tanıyan, şehrin gelecek vizyonlarını oluşturmayı başarmış bir kadroyla yola çıktıklarını, Antalya ile 19 ilçesini altın çağ ile buluşturacaklarını söyledi.

Kepez'deki 15 yıllık belediye başkanlığı sürecindeki hizmetlerini aktaran Tütüncü, "Antalya'nın arka mahallesi olan Kepez, bugün Antalya'nın en büyük ilçesi oldu. Kepez Belediyesi, bugün belediyecilik konusunda en önemli hizmetleri yapan, Türkiye'de bazı uygulamaları takip edilen ve ilham olan bir belediye haline geldi. Kepez potansiyelini keşfetti ve şimdi geleceğe çok büyük hedeflerle bakıyor." dedi.

Tütüncü, Kepez'de 90 bin gecekondunun kavgasız gürültüsüz yıkıldığını, 15 tane hastane, 150'den fazla okulun yapıldığını, 1200 kilometre yol açıldığını, ilçeye 3,5 milyon metrekare yeşil alan, 13 müze ve 22 kütüphane kazandırıldığını dile getirdi.

Kepez Belediyesinin, TÜBİTAK işbirliği ile Türkiye'nin en büyük Bilim Merkezi'ni, Antalya'ya kazandırdığını da vurgulayan Tütüncü, "Örnek projeler hayata geçirdik. Hayatın her alanında ciddi tecrübeler elde ederek, hemşehrilerimize en güzel hizmetleri yaparak, örnek bir belediyecilik gerçekleştirdik. Bu belediyecilik pratiğimizin Antalya'mız ve 19 ilçesine de yayılmasını isteyerek, kutlu bir yola çıktık. Hizmetlerimizde, eserlerimizde en güzelini Antalya'mıza ve 19 ilçemize getireceğiz." diye konuştu.

Tütüncü daha sonra MHP Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş'u da makamında ziyaret etti. MHP İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Tütüncü, Cumhur İttifakı ortağı MHP teşkilatı için "Bizim birbirimize olan sevgimiz ve tutkunluğumuz çok farklı" ifadelerini kullandı.

Tütüncü, makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın insanlığa bırakılan hizmetler ve eserler olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı koltuklarının milletin makamları olduğunu dile getiren Tütüncü şunları söyledi:

"Milletin her bir ferdinin, o koltukları kendisinin koltuğu gibi görmesini hissettirmektir. Bu bizim en büyük amacımız. Bir vatandaşımız herhangi bir şekilde belediyede işi olduğunda hiçbir aracı kullanmadan, belediyeye işini yaptırabilecek imkana ve fırsata sahip olduğunu anladığı an biz Türkiye Cumhuriyetine en büyük iyiliği yapmış oluyoruz."

Tütüncü, ittifak ortağı MHP ziyaretinden sonra Manavgat'ta esnafları ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazanç diledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Tütüncü, seçimlerde destek istedi.

Esnaf ziyaretinden sonra Tütüncü, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.