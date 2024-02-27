O grubun mağdurlarına müjdeli haber: Cumhurbaşkanı ve bakandan peş peşe açıklamalar!

Erdoğan'ın Adana'da vatandaşlara hitap ettiği sırada kalabalık içinde yer alan bir gurup "Staja müjde, çırağa müjde" diye tezahürat yapmaya başladı. Bu tezahüratlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara vererek "Vereceğiz... Daha ne müjdeler vereceğiz." diye kalabalığa yanıt verdi. Erdoğan'ın yanıtı staj ve çıraklık sigortası nedeni ile emekli olamayanlar arasında büyük heyecan yarattı. Erdoğan'ın yanıtı üzerine sayısız paylaşım yapıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN STAJ VE ÇIRALIK MAĞDURLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ile umuda kapılan staj ve çıraklık sigortası mağdurları Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile yıkıldı.

Staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigortaların SGK girişi sayılmaması nedeni ile emekli olamayan milyonlarca çalışanın hevesi bir kez daha kursağında kaldı. Bakan Işıkhan staj ve çıraklık mağdurlarına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Staj ve çıraklık mağdurları bir umutla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek yeni bir açıklamayı beklemeye başladı. Daha önceki dönemlerde de bakanların açıkladığı maaş artışları oranları Erdoğan'ın açıkladığı oranlar ile tutarsızlık göstermişti.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

SGK mevzuatına göre, Türkiye'de yürütülen staj ve çıraklık sigortaları kısa süreli çalışma kapsamında yapılıyor. Bu nedenle de binlerce kişinin sigorta başlangıcı olarak bu tarihler kabul edilmiyor. Staj ve çıraklık mağdurlarının emekli olması için çıraklık ve staj sigortalarının kısa dönem çalışma kapsamından çıkarılması ve bu konuda bir düzenleme yapılarak Meclis'ten geçirilmesi gerekiyor. Böyle bir maddenin Meclis Genel Kurulu'nda kabulü ile binlerce vatandaş otomotik olarak EYT kapsamına giriyor.

Kaynak: Kamu Son Haber