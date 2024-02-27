- Ekonomi

Fatih Portakal'dan kaçırılmayacak tüyo: Emekliye 2. zam şoku!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağının açıklamasına karşın ekonomist Dr. Şeref Oğuz'un enflasyonun fırlayacağını ve Haziran'da ikinci bir asgari ücret zammı gerekeceğini söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Bir asgari ücret açıklaması da Fatih Portakal'dan geldi.

Fatih Portakal'dan kaçırılmayacak tüyo: Emekliye 2. zam şoku! mask
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2024 asgari ücret miktarının 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin üzerinden az bir zaman geçmesine karşın ikinci bir asgari ücret zammı konuşulmaya başlandı. Ekonomistler seçim sonrasında enflasyon rakamlarının fırlayacağı konusunda birleşiyor ve Haziran'dan ikinci bir asgari ücret zammının zorunlu olacağını dile getiriyorlar.

Diğer yandan emekliye verilecek bayram ikramiyelerine de yüzde 50 zam yapılarak 2 bin liradan 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak emekli ikramiyelerine yapılan zam vatandaşlar arasında karşılığını bulmayarak hoşnutsuzluk yaratmıştı.

Gazeteci Fatih Portakal bugünkü yayınında asgari ücret ile ilgili iddiaları vurguladı ve emekli ikramiyelerine ilişkin bir detayı paylaştı. Fatih Portakal bu konudaki yasanın Meclis'te görüşüleceği sırada bir sürpriz olacağını ve emekli ikramiyelerine ek zam yapılabileceğini savundu.

Diğer yandan Fatih Portakal ekonomist Dr. Şeref Oğuz'un ortaya attığı 'Haziran ayında ikinci bir asgari ücret zammı yapılacak' iddiasını da yeniden gündeme getirerek altını çizdi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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27 Şub 2024 - 03:02 - Ekonomi

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