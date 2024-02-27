Ünlü ekonomistten çalışan herkese sevinçten havalara zıplatacak müjde! Hesaplara tek tek yatıyor..

Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça belirttiğine ayak basarak, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını söyledi. Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinirken, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını belirtti.

"YENİ BİR DÜZENLEME GELECEK"

Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğini söyleyeb Şeref Oğuz, “Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklentisi var." dedi.

"Her ne kadar Cumhurbaşkanı yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylese bile bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek." diyen Oğuz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, bir sandalye daha olduğunu belirtirken onunda enflasyon olduğunu söyledi. Oğuz, "Ve diyor ki; 'Çalışanın cebine ne koyarsan ben onu oradan almakla mükellefim." İfadelerini kullandı.



"BU YIL İÇİNDE ZAM GELECEK"

Asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldiğini söyleyen Oğuz, " 2021 enflasyon da birden atağa geçince TÜSİAD, 'Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dediler ve yılda iki kereye çıkarıldı asgari ücret artışı. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde" dedi.

"ŞİMŞEK, ARTIRMAYA KARŞI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasına kökten karşı olduğunu belirten Dr. Şeref Oğuz, Orta Vadeli Program'da asgari ücretin yılda iki kez düzenlenmesinin karşılığı olmadığına da değindi. Oğuz, "Ancak dediğim gibi çalışma barışının bozulmaması ve endüstrinin istihdam kaybından dolayı bunu yapacaklar" söyleminde bulundu.

Kaynak: Kamu Son Haber