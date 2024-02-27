Devletten gençlere müjde! Başvuran herkese 15 bin TL'li destek: Şartı ise...

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin yeni evlenen gençlere destek olmak üzere verdiği 7 bin TL'lik hibe yardım artırıldı. İBB bundan böyle evlenen çiftlere yaptığı geri ödemesiz yardımları 15 bin TL'ye çıkardı.

İstanbul'da 'evlilik desteği' başvurusu yapan her genç çift tek sefere mahsus olmak üzere 15 bin TL'lik yardımı almaya hak kazanıyor. Üstelik bu yardımı sonradan geri ödemek de gerekmiyor.

İBB'nin evlilik desteği verdiği yardım sadece bu yıl için geçerli olmayıp her yıl düzenli veriliyor. Maddi destek programı genç çiftlerin evlenirken borçlanmalarını önlemeyi hedefliyor.

EVLİLİK DESTEĞİ PAKETİNE NASIL BAŞVURULUR?

15 bin TL'lik evlilik desteği paketinden yararlanmak için öncelikle İstanbul sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve 18 yaşını geçmiş olmak gerekiyor.

Başvuru sırasında sadece evlilik cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopileri ile gelir belgesi isteniyor.

Başvurular İBB'nin çeşitli servislerinde alınabiliyor. Başvuru için Alo 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilir, İstanbul Senin Uygulaması veya Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru merkezi üzerinden destek paketine başvuru yapabilirsiniz

Kaynak: Kamu Son Haber