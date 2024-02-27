'1 puan iyi 2 puan kayıp'

TRENDYOL Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, deplasmanda kazanılan 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Tekke, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın başlarda dengeli gittiğini belirten Fatih Tekke, "Kırmızı karttan sonra rakibin 5-3-1'e, yerleşik savunmaya geçişi oldu. Özellikle son bölümde birçok riskler, risklerin karşılığında penaltı ve birçok değerlendiremediğimiz fırsat oldu. İki takım için 1 puan iyi gibi gözükse de bizim için 2 puan kayıp oldu. Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu, sevindiriciydi. Yine de iyi oyunculardan kurulmuş bir takıma karşı deplasmanda kazandığımız bir puan çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. Toygar DİM

Kaynak: Spor SERVİSİ