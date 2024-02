İşte Osman Özçelik'in Alanya manifestosu

OSMAN Tarık Özçelik ve ekibi, ortaya koyacakları yönetim anlayışının temel prensiplerini bir seçim manifestosu olarak imzaladılar. Özçelik, imzalı manifestoyu şehrin muhtelif yerlerinde sergileyeceklerini ifade ederek “Hemşerilerimize sesleniyorum, bu imzamızı unutmayın, unutturmayın” dedi. Seçim manifestosunu Yeni Alanya'ya değerlendiren Osman Tarık Özçelik, şunları söyledi:



"Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak huzurlu yaşamak, dürüst yönetmek, çocuklarımıza daha güzel bir Alanya bırakmak için yola çıktık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, planlı, kurallı, kimlikli bir Alanya için durmaksızın çalışacağız. Her alanda parlayacak, her kesimden her bir insanımızın daha mutlu, daha huzurlu olduğu, marka değeriyle dengeli olarak kalkınan bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz. Birleş Alanya çağrısıyla yola çıkıyoruz, çünkü biliyoruz ki bir araya geldiğimizde, Alanya için hayallerimizi gerçekleştirmek daha da kolay olacak. Çıkmış olduğumuz bu yolda taahhütlerimiz şunlar:



HOŞGÖRÜLÜ VE SAYGILI BİR BELEDİYE



Alanya'mız renkli bir mozaik. Farklı kültürler, yaşam tarzları ve inançlar bir arada. Her bireye saygı gösteren, hiçbir vatandaşı ötekileştirmeyen hoşgörülü bir belediyecilik anlayışını benimsemekteyiz



HAKÇA PAYLAŞAN BİR BELEDİYE



Alanya'daki zenginlikleri eşit bir şekilde paylaşmak, sadece bir avuç siyasetçinin veya yandaşın cebine gitmesine değil, tüm yurttaşlarımıza hakça dağıtılmasına öncelik veren bir belediyecilik anlayışını destekleyerek, belediyenin sırtından zenginleşme dönemine son vereceğiz.



HESAP VEREN VE KATILIMCI YÖNETİLEN BİR BELEDİYE



Belediye olarak sizlere karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle, ödenen vergilerin hesabının verildiği, tüm harcamaların denetlendiği, her adımda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Alanya'da halkın belediye faaliyetlerine katılımını artıracak, şehirle ilgili kararlarda halkın görüşlerine ve taleplerine özel önem vereceğiz. Yönetime halkımızın doğrudan katılımını sağlayacak platformlar oluşturacağız.



Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını genişleterek daha fazla vatandaşa ulaşacak, toplumsal ihtiyaçlara yönelik etkili hizmet ve projeler geliştirecektir. Dezavantajlı gruplara yönelik özel destek ve yardımları artırarak, toplumsal dayanışmayı güçlendireceğiz. Hayata geçireceğimiz sosyal projelerle Alanya’yı daha adil bir şehir haline getireceğiz.



SOSYAL ADALETİ SAĞLAYAN BİR BELEDİYE



Alanya'da, yoksul, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere tüm dezavantajlı vatandaşlarımıza, insan onuruna uygun biçimde sosyal yardım ve pozitif ayrımcılık yapılmasını destekliyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, sosyal yardımların adaletle dağıtıldığı bir Alanya hayal ediyoruz.



KÜLTÜR VE SANATI GELİŞTİREN BİR BELEDİYE



Alanya, kültür ve sanat etkinliklerine katılımın teşvik edildiği, kent sakinlerinin kültür-sanat etkinliklerine ve spor faaliyetlerine kolayca erişebilmesini sağlayan bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz.



TURİZMİ GÜÇLENEN BİR ALANYA



Alanya’nın en önemli sektörlerinden biri olan turizmi canlandırmak ve güçlendirmek için kapsamlı projelere odaklanacağız. Yenilikçi turizm projeleriyle, Alanya'nın potansiyelini en üst düzeye çıkaracak sürdürülebilir turizm politikalarıyla doğal kaynaklarımızı koruyarak şehrimizi dünya turizm haritasında hak ettiği yere taşıyacağız.



KIRSAL VE TARIMLA BİRLİKTE GELİŞEN BİR ALANYA



Alanya'nın sadece kıyılarında değil kırsal mahallelerini de güçlendirmek ve doğal kaynakları korumak amacıyla tarımsal üretim ve pazarlama satış organizasyonunu, destekleri, sulama altyapısını iyileştirerek ekonomiyi canlandıracak projelerle sürdürülebilir bir tarım hedefliyoruz.



ÜRETEN VE İSTİHDAM YARATAN BİR ALANYA



Alanya'nın potansiyelini ortaya çıkararak, iş dünyasını destekleyecek, sadece tüketen değil, her alanda üreten ve nitelikli istihdam yaratan bir kent vizyonunu hayata geçireceğiz.



YENİLİKÇİ AKILLI BİR ALANYA



Alanya'da, yenilikleri ve akıllı teknolojileri kentin doğasına ve kültürel mirasına zarar vermeden hayata geçiren bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz.



ULAŞIM VE ALTYAPI SORUNLARI

ÇÖZÜLMÜŞ BİR ALANYA



Alanya'da, kent sakinlerinin trafikte harcadığı süreyi azaltan ve ulaşım maliyetlerini düşüren yenilikçi ve alternatif ulaşım modellerini teşvik eden bir belediyecilik anlayışını destekleyerek Alanya'nın her köşesine kolay ulaşım sağlayacağız.



NEFES ALAN BİR ALANYA



Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı artırarak, yüksek binaların olmadığı, çocuklarımızın doğayla iç içe büyüdüğü bir kent yaratacağız.



DOĞA DOSTU MUTLU CANLILAR KENTİ BİR ALANYA



Alanya'da, hem insanların hem de diğer canlıların mutluluğunu ön planda tutan bir kent anlayışını yerleştireceğiz. Bu kapsamda, şehrimizi yaşanabilir ve sevgi dolu bir ortam haline getirmek için hayvan dostu projeler, çevre dostu uygulamalar ve toplumun her kesimini kucaklayan sosyal belediyecilik ile çalışacağız.



MUTLU VE GÜLÜMSEYEN BİR ALANYA



Alanya Belediyesi, emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi velhasıl tüm yurttaşlarımızın, hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşadığı, birbirine destek olan, dayanışmayı ön planda tutan bir kent olacak. Hep birlikte mutlu ve huzurlu bir geleceğe yürüyeceğiz.



Göreve seçildiğimiz takdirde, Alanya Belediyesi olarak, bu temel başlıklar altında şekillenen belediyecilik ve kent anlayışımızla ilgili ilkelere uyarak çalışmak için tüm halkımıza söz veriyoruz." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi