Hocalı şehitleri ALKÜ’de anıldı

ALKÜ düzenlenen konferanslarda Türk ve İslam dünyasındaki önemli olaylar, bilinmeyen yönleriyle ve konunun uzmanları tarafından ele alınmaya devam ediyor. ALKÜ’de düzenlenen konferansta Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanları; Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı ve aynı zamanda Askerî ve Güvenlik Uzmanı Emin Hasanlı tarafından öğrencilere anlatıldı. ALKÜ Medya ve İletişim Topluluğu öncülüğünde düzenlenen “32. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı” isimli konferansa ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



‘TÜRK HER ZAMAN BEKLENENDİR’



Programın açış konuşmasını yapan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam edeceklerini kaydetti. Konuşmasının devamında “Gönül Coğrafyası” ifadesi kullanan Rektör Yardımcısı Kılıç, tarihin bazı coğrafyalara dar geldiğini söyledi. Kılıç, “Yeri geldi Kerkük’teki kardeşlerimiz için ağladık, yeri geldi Karabağ’daki Azerbaycanlı kardeşlerimiz için ağladık. Karabağ işgalden kurtarılınca millet olarak mutlu olduk. Ama katledilen insanımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Tarih bir gün coğrafyaya dar gelecektir. Sevgili gençler, bu makus tarihi kıracak olan sizlersiniz. Sizler ilimde, fende ve kültürde güçlü olmalısınız ki 26 Şubat vahşeti tekrar yaşanmasın. Bu coğrafyalarda Türk her zaman beklenendir. Balkan coğrafyasında da bu böyledir, Orta Asya'da da bu böyledir. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim.” diye konuştu.



‘HOCALI’DA SOYKIRIM YAPILIRKEN DÜNYA BİLEREK GÖRMEZDEN GELDİ’



Türk dünyasının tüm şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Emin Hasanlı 26 Şubat 1992’de Hocalı Katliamından önceki durumları analiz etti. 19 ve 20. yüzyıllarda Anadolu ve Azerbaycan vatandaşlarının büyük acılar yaşadığını hatırlatan Hasanlı, aynı dönemde Batılı güçlerin çevre ülkelerden Ermenileri toplayarak Karabağ ve Doğu Anadolu sınırlarına yerleştirdiklerini söyledi. Birinci dünya savaşından sonra Ermenilerin Türklere soykırım yaparak ihanet ettiğini belirten Hasanlı, “1918 yılında Ermeniler, Azerbaycan’da büyük soykırımlar yaptı. Yüzlerce Azerbaycanlıyı camilerde yaktılar. Rusya ve Batı’nın desteğini alan Ermeniler, tarih boyunca zulümlerine devam ettiler. Amaçları Kafkasya’da Türk hakimiyetine ve halkına son vermekti.” dedi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonraki dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Hasanlı, “Birleşmiş Milletlere rağmen Ermeniler, savunmasız ve silahsız Hocalı’yı bastılar. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında Batı Ukrayna’yı desteklerken Doğu’daki güçler Rusya’yı destekliyor. Hocalı’daki katliamı tüm dünya bilerek görmezden geldi ve o gün Batılı güçler de Rus güçleri de Ermenilere destek verdi. Bugün Şuşha’da, Hocalı’da toplu mezarlar buluyoruz. Mezarları açtığımızda elleri bağlanmış, kemikler kırılmış ve işkence yapıldığı çok belli olan cesetlerle karşılaşıyoruz. Bu; soykırımdan, canilikten başka bir şey değil. Tüm bunlar yapılırken Amerika, Fransa, İngiltere neredeydi? Azerbaycan Türkleri o gün çok büyük bir vahşet yaşadı. O günlerde Türkiye yeterince güçlü olmadığı için bugünkü gibi bizlere destek veremedi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirerek Karabağ’a özgürlük getirdi. Biz tek millet iki devletiz. Bugün biz güçlü olduğumuzda Türkler artık eskisi gibi zulümlere uğramayacak. Biz Türkler olarak Karabağ’ı yeniden aldığımızda Ermeni sivillere asla eziyet yapmadık.” dedi. Hasanlı, konferans için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve ALKÜ ailesine teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç, Hasanlı’ya katılımlarından ve bilgilendirmelerinden dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Konferansın ardından heyet ve konferansa katılanlar, fuaye alanında bulunan Hocalı katliamının belgeleri olan fotoğraf sergisini gezdiler. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ