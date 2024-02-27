CHP Adayı Özçelik'ten anında müdahale sözü

Sanayi esnafıyla buluşan Özçelik, sıkıntılarını ve taleplerini dinlediği esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.
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Sorunların çözüme kavuşturulacağı sözünü veren Osman Tarık Özçelik, "Emeği ve alın teriyle çalışan, Alanyamızın ekonomisinin lokomotifi değerli esnaflarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Alanyamızda herhangi bir aksaklığın yaşandığı yere anında müdahale edeceğiz. Şunu unutmamamız lazım. Haksızlığın karşısında hep birlikte durmalıyız. Yoksa bir gün o haksızlık gelir ve yanımızda kimseyi bulamayız. Hak ve adalet hepimize lazım olacak" diye konuştu. ( CHP Alanya BÜLTEN)
Kaynak: CHP Alanya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.