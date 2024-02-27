CHP Adayı Özçelik'ten anında müdahale sözü

Sanayi esnafıyla buluşan Özçelik, sıkıntılarını ve taleplerini dinlediği esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.



ORTAK AKIL VE LİYAKATLİ KADRO



Sorunların çözüme kavuşturulacağı sözünü veren Osman Tarık Özçelik, "Emeği ve alın teriyle çalışan, Alanyamızın ekonomisinin lokomotifi değerli esnaflarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Alanyamızda herhangi bir aksaklığın yaşandığı yere anında müdahale edeceğiz. Şunu unutmamamız lazım. Haksızlığın karşısında hep birlikte durmalıyız. Yoksa bir gün o haksızlık gelir ve yanımızda kimseyi bulamayız. Hak ve adalet hepimize lazım olacak" diye konuştu. ( CHP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya