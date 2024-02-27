258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 31 suçtan 258 yıl hüküm giymiş M.M'nin bulunduğu yer tespit edildi. "Çek Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarını işlediği belirtilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı. Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.