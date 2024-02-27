Belediyenin imar tadilatına tepki

1989 yılında aynı arazilerden imar geçtiğini belirten arazi sahipleri gerçekleştirilen yeni imar tadilatıyla Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın kendilerine rant sağlayıp, 36 aileyi mağdur ettiğini savundu. Arazilerin olduğu bölgede toplanan vatandaşlar pankartlarla açıklama yaptı.



'TARIM ARAZİLERİNİ GASP ETTİLER'



Mahalle sakinlerinden Hasan Bacaksız, "18 uygulaması için neden Meşeli sokaktaki 3 parsel seçildi. Mavikent'in tamamı neden bu 18 uygulamasına girmedi. CHP'li Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı kendilerine ait 17 dönümlük arazileri üzerinde planda bulunan okul, park ve bahçeler bölümünü Özenç ailesinin arazine kaydırmışlardır. Özenç ailesinin arazisini de diğer 36 kişiye bölmüşler. Tarım arazilerini gasp ettiler" dedi.



'NAİL KAMACI VE AİLESİNDE HERHANGİ BİR KAYIP YOKTUR'



Mahalle sakini Burcu Bozdemir, "Kumluca Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 486 ada parsel olarak 1 ve 3'ten 15'e kadar giden, 487 ada 1'den 7'ye kadar giden parselleme, 687 adada 1'den 15'e kadar giden parselleme niteliğindeki 3194 sayılı İmar Kanunu 18 ve 19. maddesine göre uygulamaya tabi tutulması istenmektedir. Bu çalışma tamamen kişi bazlı yapılmaktadır. Nail Kamacı ve ailesinde herhangi bir kayıp yoktur. Kayıp bizim arsalarımızda yapılmıştır. Okul, park ve bahçeler daha önce Nail Kamacı ve ailesinin arazilerinden geçmekteydi. Şu anda bütün olarak 28 dönümlük araziye sahip olan Ramazan Özenç'in arsası içerisine kaydırılmıştır. Ramazan Özenç'in arsasında bulunan hisseler diğer küçük hissedarlara dağıtılmıştır. Nail Kamacı ve ailesine ait hisselerde herhangi bir kayıp yoktur. 17 tane parsel Nail Kamacı ve ailesine verilmiş bulunmakta. Tarım alanlarına geçiş yapılabilmesi için neden yol bırakılmıyor" diye konuştu.



'DAVA AÇACAĞIZ'



Mahalle sakinlerinden Ramazan Özenç de şunları söyledi:



"1989'da yapılan imar planına göre Nail Kamacı'nın arazisinde bulunan park ve bahçeler bölümü şu anda yeni bir imar düzenlemesiyle Ramazan Özenç ve ailesinin parseline geçiyor. Kendine rant çıkarıyor. Kamu arazilerini kendi arazisinden Ramazan Özenç ailesinin arazisine kaydırınca kendilerine ait 17 dönümlük bir arazi çıkıyor. 17 dönümlük arazide hiç hakkı bulunmayan kardeşlerine arsa çıkarıyor. Bizim yerlerimizi 36 aileye parça pinçik dağıtarak 36 aileyi de mağdur ediyor. Burada kendilerine ve ailesine de hisse çıkarıyor. Burada bir rant var. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı'dan halk nezdinde şikâyetçiyiz. Dava açacağız." (DHA)

Kaynak: DHA