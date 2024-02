MATSO’ya TOBB’dan ödül

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile Ticaret sicili müdürlüklerinin uygulama birliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Sicil Akademisi kuruldu. Sicil Akademisinin kurulmasının ardından II. Ticaret Sicili Uygulamaları Sempozyumu ve Sicil Akademi Lansman Toplantısı TOBB Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, TOBB yetkilileri, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye genelinden Ticaret sicili müdürlüğü personelleri de katılım sağladı. ‘Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde Hizmet Kalitesini Artırmak’, ‘Şirket Uygulamalarında İyi Uygulamaları Yaygınlaştırmak’ gibi başlıklarda bilgiler verildi. Bunun yanı sıra programda ayrıca, bilgi birikimini kurumsallaştırmak için kurulan ‘Sicil Akademi’nin de tanıtımı gerçekleştirildi.



MATSO PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ



Toplantıda MATSO kurulan Sicil Akademisine en çok katkı sağlayan Odalardan birisi olarak plaketle ödüllendirildi. MATSO Ticaret Sicili Müdürü Mehmet Külahlı plaketi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar’ın elinden aldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda olarak üyelere daha iyi hizmet verebilmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek üyelerin MATSO’nun tüm birimlerde olduğu gibi Ticaret Sicili Müdürlüğünde de kaliteli hizmeti kısa sürede alabildiklerini söyledi.



Başkan Güngör, “MATSO olarak Üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. Ticaret Sicili Müdürlüğünde üyelerimize kaliteli bir hizmet veriyoruz. Odamızda verdiğimiz kaliteli hizmetin yanı sıra TOBB Sicili Akademisine en çok katkı sağlayan odalardan birisi olarak plaketle ödüllendirildik” dedi.

MATSO Ticaret Sicili Müdürü Mehmet Külahlı’yı da emeklerinden dolayı tebrik eden Başkan Güngör, “Bu başarı MATSO ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün ilçemiz ekonomisi için verdiğimiz emeklerin karşılığının somut olarak aldığımızın bir göstergesidir. 365 Oda ve Borsa arasından 20 Oda Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilen plaketin alınmasında emeği geçen Meclis Başkanımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis ve komite üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLUNA TEŞEKKÜR ETTİ



MATSO olarak TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun üyelerin talep ve sorunları başta olmak üzere her zaman ve her konuda kendilerine büyük destek olduğunu belirten Başkan Güngör, “Sayın Başkanımız, MATSO olarak üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü başta olmak üzere bize her zaman ve her konuda büyük destek oluyor, Manavgat’ımızın sorunları ile yakinen ilgileniyor. Sayın Başkanımıza Manavgat İş Dünyası adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. (MATSO/BÜLTEN)

Kaynak: MATSO