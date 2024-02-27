Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi

TRAFİK güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 435 araç kontrol edildi. 340 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 330 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. Böylece denetime takılan araçların yüzde 78.16’sı hakkında cezai i

şlem uygulanmış oldu. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi