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Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada kontrol edilen 435 araçtan 340’ına cezai işlem uygulandı

Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi mask
Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi
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TRAFİK güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 435 araç kontrol edildi. 340 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 330 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. Böylece denetime takılan araçların yüzde 78.16’sı hakkında cezai i

Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi

şlem uygulanmış oldu. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, Alanya, yüzde

27 Şub 2024 - 00:48 - Asayiş

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Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi mask
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