27 Şub 2024 - 00:03- Turizm G:

Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi

ABONE OL Google News Sayfamız

2023 yılında Akdeniz ülkelerinde otel doluluk oranları belli oldu. 2023 yılı 12 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek ortalama net otel dolulukları yüzde 60 ile İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 50’şer oranla Fransa ve İtalya izledi

Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TURİZM Databank’ın ülkelerin ulusal verilerinden yaptığı analize göre, 2023 yılı 12 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek ortalama net otel dolulukları yüzde 60 ile İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 50’şer oranla Fransa ve İtalya izledi.


TÜRKİYE'DE DOLULUKLAR 2 PUAN DÜŞTÜ


2022 yılına göre doluluklarda; İspanya ve İtayla 3,5-4,0 puan atışla öne çıkarken Yunanistan 3,7 puan gelişme gösterdi. Bu dönemde Türkiye ortalama 2 puan düştü. Fransa 0,5 puan yükseldi. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

# türkiye, Yüksek, Otel, yüzde, 2022

27 Şub 2024 - 00:03 - Turizm

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi mask
Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi
Rusların konut tercihinde Türkiye 3. sırada mask
Rusların konut tercihinde Türkiye 3. sırada
Maldivler Antalya'ya rakip oldu mask
Maldivler Antalya'ya rakip oldu
Rehberlik Yasası değişikliği askıda mask
Rehberlik Yasası değişikliği askıda
‘Turizm sepetimiz çeşitlendi’ mask
‘Turizm sepetimiz çeşitlendi’
Dünyada seyahat acenteleri azalırken Türkiye’de artıyor mask
Dünyada seyahat acenteleri azalırken Türkiye’de artıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber