Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi

TURİZM Databank’ın ülkelerin ulusal verilerinden yaptığı analize göre, 2023 yılı 12 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek ortalama net otel dolulukları yüzde 60 ile İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 50’şer oranla Fransa ve İtalya izledi.
TÜRKİYE'DE DOLULUKLAR 2 PUAN DÜŞTÜ
2022 yılına göre doluluklarda; İspanya ve İtayla 3,5-4,0 puan atışla öne çıkarken Yunanistan 3,7 puan gelişme gösterdi. Bu dönemde Türkiye ortalama 2 puan düştü. Fransa 0,5 puan yükseldi. (Kaynak: Turizm Ajansı)
Kaynak: Turizm Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.