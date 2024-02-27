Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi

TURİZM Databank’ın ülkelerin ulusal verilerinden yaptığı analize göre, 2023 yılı 12 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek ortalama net otel dolulukları yüzde 60 ile İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 50’şer oranla Fransa ve İtalya izledi.



TÜRKİYE'DE DOLULUKLAR 2 PUAN DÜŞTÜ



2022 yılına göre doluluklarda; İspanya ve İtayla 3,5-4,0 puan atışla öne çıkarken Yunanistan 3,7 puan gelişme gösterdi. Bu dönemde Türkiye ortalama 2 puan düştü. Fransa 0,5 puan yükseldi. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı