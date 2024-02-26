Önce eski eşini vurdu sonra kendi hayatına son verdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için ayrıldığı eşi Murat D. (48) ile önceden birlikte yaşadıkları eve gitti. Burada karşı karşıya gelen kadın ile eski kocası arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Kavgaya dönüşen olayda, Murat D, iki çocuk annesi eski karısını silahla vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla kendi hayatına da son verdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.