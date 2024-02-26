- Asayiş

3 yaşındaki çocuk parktaki spor aletlerine sıkıştı

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Karabük'te yaşanan olayda parkta bacağı spor aletine sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

3 yaşındaki çocuk parktaki spor aletlerine sıkıştı mask
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Parkta oynayan 3 yaşındaki Ö.T'nin bacağı spor aletine sıkıştı. Uzun uğraşlara rağmen çocuğun bacağını çıkaramayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

DEMİR KESİLEREK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Spor aletindeki demiri kesen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Spor aleti ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sonra, acil, sağlık, aile

26 Şub 2024 - 23:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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