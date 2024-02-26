3 yaşındaki çocuk parktaki spor aletlerine sıkıştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Parkta oynayan 3 yaşındaki Ö.T'nin bacağı spor aletine sıkıştı. Uzun uğraşlara rağmen çocuğun bacağını çıkaramayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

DEMİR KESİLEREK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Spor aletindeki demiri kesen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Spor aleti ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı