Turabi'den Survivor açıklaması: Geri döneceğim ama...

Sakatlıkları nedeniyle Survivor'a aniden veda eden ve yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Turabi'nin yarışmaya geri döneceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Çamkıran, 'Turabi geri dönüyor' iddialarına bomba bir yanıt verdi. Turabi Çamkıran'ın iyileşmesini ve Survivor'a geri dönmesini isteyen kişiler, sosyal medyadan 'Turabi geri dönüyor' şeklinde iddialar ortaya atmıştı.
'GERİ DÖNECEĞİM AMA...'
Turabi ise konu hakkında şunları söyledi:
"Geri döneceğim Allah'ın izniyle inşallah ama hayata... Adaya değil. Bırakın artık sosyal medyada insanları 'Turabi geri dönüyor' diye oyalamayı. Tedavideyim."
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.