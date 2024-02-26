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Turabi'den Survivor açıklaması: Geri döneceğim ama...

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Survivor All Star 2024'ün en iddialı ismi Turabi, yarışmadan önce de sakatlıklar yaşamıştı. Turabi, yarışma esnasında yaşadığı sakatlık ve rahatsızlıklar nedeniyle apar topar adayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Turabi'den Survivor açıklaması: Geri döneceğim ama... mask
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Sakatlıkları nedeniyle Survivor'a aniden veda eden ve yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Turabi'nin yarışmaya geri döneceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Çamkıran, 'Turabi geri dönüyor' iddialarına bomba bir yanıt verdi. Turabi Çamkıran'ın iyileşmesini ve Survivor'a geri dönmesini isteyen kişiler, sosyal medyadan 'Turabi geri dönüyor' şeklinde iddialar ortaya atmıştı.

'GERİ DÖNECEĞİM AMA...'

Turabi ise konu hakkında şunları söyledi:
"Geri döneceğim Allah'ın izniyle inşallah ama hayata... Adaya değil. Bırakın artık sosyal medyada insanları 'Turabi geri dönüyor' diye oyalamayı. Tedavideyim." 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

26 Şub 2024 - 23:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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Turabi'den Survivor açıklaması: Geri döneceğim ama... mask
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