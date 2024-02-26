Turabi'den Survivor açıklaması: Geri döneceğim ama...

Sakatlıkları nedeniyle Survivor'a aniden veda eden ve yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Turabi'nin yarışmaya geri döneceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Çamkıran, 'Turabi geri dönüyor' iddialarına bomba bir yanıt verdi. Turabi Çamkıran'ın iyileşmesini ve Survivor'a geri dönmesini isteyen kişiler, sosyal medyadan 'Turabi geri dönüyor' şeklinde iddialar ortaya atmıştı.

'GERİ DÖNECEĞİM AMA...'

Turabi ise konu hakkında şunları söyledi:

"Geri döneceğim Allah'ın izniyle inşallah ama hayata... Adaya değil. Bırakın artık sosyal medyada insanları 'Turabi geri dönüyor' diye oyalamayı. Tedavideyim."

Kaynak: Haber Merkezi