Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında mal varlığını açıkladı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok." diyen Murat Kurum, şu bilgileri paylaştı;

"Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da (İstanbul) Kağıthane'de dairemiz var."

EKREM İMAMOĞLU İLE DAVET POLEMİĞİ

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış törenine davetine ilişkin de konuştu.

İmamoğlu'nu eleştiren Kurum şunları söyledi;

"Büyükşehir Belediye Başkanı, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışıyla alakalı davet edildiğini, bu davete katılacağını, parasını kendisinin ödediğini ifade ediyor. Parası Ulaştırma Bakanlığı tarafından ödenen, her ne hikmetse Başkan bu törene katılma kararı almış. 'Bir polemik üretebilir miyim' düşüncesi içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymamış bir belediye başkanı. Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş Cumhurbaşkanımıza, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' polemiğiyle ama 'neyi engelledik' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor. İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. İBB Başkanı her zamanki gibi 'törene davet edildim mi, edilmedim mi'nin peşinde. Sancaktepe'de kredisi bulunmuş metro inşaatının temeli açılmış. Artık iş yürüyor. Gelip oraya hafriyat döken bir belediye başkanından bahsediyoruz."