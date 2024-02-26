Arap güzel Türklere teşekkür etti

Miss & Mrs Global Asian yarışmasında Suudi Arabistan’ı ilk kez temsil eden Rumi Al-Qahtani, Türklerin kendisine gösterdiği ilgiden çok etkilendi. Rumi Al-Qahtani sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaşarak gösterilen desteğe teşekkür etti.

TÜRKİYE'DEN DESTEĞE KAYITSIZ KALAMADI





Rumi Al-Qahtani, şeriatla yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olarak Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında yarıştı.Türkiye'de bu gelişme gündem oldu ve pek çok kişiden kendisine destek mesajı gitti.





Miss & Mrs Global Asian paylaşımında, “Türkiye’deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi