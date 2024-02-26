Arap güzel Türklere teşekkür etti

Miss & Mrs Global Asian yarışmasında Suudi Arabistan’ı ilk kez temsil eden Rumi Al-Qahtani, Türklerin kendisine gösterdiği ilgiden çok etkilendi. Rumi Al-Qahtani sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaşarak gösterilen desteğe teşekkür etti.
TÜRKİYE'DEN DESTEĞE KAYITSIZ KALAMADI
Rumi Al-Qahtani, şeriatla yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olarak Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında yarıştı.Türkiye'de bu gelişme gündem oldu ve pek çok kişiden kendisine destek mesajı gitti.
Miss & Mrs Global Asian paylaşımında, “Türkiye’deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim” İfadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.