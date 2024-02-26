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Arap güzel Türklere teşekkür etti

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Suudi Arabistan’da kadınlar için bir çok konuda reform getiren Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman yeni bir karar daha aldı ve ilk kez bir kadın güzellik yarışmasında ülkeyi temsil etti. Rumi A-Qahtani, Türklerin de kendisine gösterdiği verdiği desteğe teşekkür etti.

Arap güzel Türklere teşekkür etti mask
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Miss & Mrs Global Asian yarışmasında Suudi Arabistan’ı ilk kez temsil eden Rumi Al-Qahtani, Türklerin kendisine gösterdiği ilgiden çok etkilendi. Rumi Al-Qahtani sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaşarak gösterilen desteğe teşekkür etti. 

TÜRKİYE'DEN DESTEĞE KAYITSIZ KALAMADI

Rumi Al-Qahtani, şeriatla yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olarak Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında yarıştı.Türkiye'de bu gelişme gündem oldu ve pek çok kişiden kendisine destek mesajı gitti. 


Miss & Mrs Global Asian paylaşımında, “Türkiye’deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim” İfadelerini kullandı.

Arap güzel Türklere teşekkür etti
Arap güzel Türklere teşekkür etti

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, türkiye

26 Şub 2024 - 23:00 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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