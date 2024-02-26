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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın: İnsanlar benim 7/24 seviştiğimi düşünüyor ama aslında ben...

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Müstehcen pozlarıyla OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu kez de açıklamalarıyla gündeme oturdu. Taner Çağlı'nın programına konuk olan Taşkın özel hayatıyla hakkında bomba itiraflarla bulundu.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın: İnsanlar benim 7/24 seviştiğimi düşünüyor ama aslında ben... mask
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Müstehcen pozları nedeniyle yargılanıp suçlamalardan beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın kısa bir süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti.  Bali'ye yerleştikten sonra "Kaçtı" iddialarıyla gündeme gelmeye başlamış, o da iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını ve müstehcen pozlarına yapılan baskılar sebebiyle buna mecbur kaldığını söylemişti.

'ASLINDA SEKSTEN UZAĞIM'

Bali'den ülkeye geri dönen fenomen Merve Taşkın, Taner Çağlı'nın Youtube programında açıklamalarıyla dikkat çekti. Taşkın "İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bence cinsellik; benim 7/24 seviştiğimi, grup seksler yaptığımı kız erkek fark etmez böyle bir hayal dünyaları var, bence bunu düşünüyorlar ya da Onlyfans kullandığım için de olabilir. Ama aslında seksten uzağım bir ara aseksüel olduğumu düşünüyordum."

"Sevişiyor musun?" diye sorulunca Taşkın gülerek "Evet ama duygu hissetmeden sevişemiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, türkiye, sonra

26 Şub 2024 - 22:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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