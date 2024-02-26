26 Şub 2024 - 22:42- Asayiş G:

Kayıp aranıyordu; çayda cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi Sinek Çayı'nda bulundu.

Kayıp aranıyordu; çayda cansız bedeni bulundu mask
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan ve eşinin mezarını ziyaret etmek için bugün evden ayrılan Salih Altunbağ'dan saatler geçmesine rağmen haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇAYDA BULUNDU

Bölgeye, polis ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu Sinek Çayı'nda Altunbağ'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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26 Şub 2024 - 22:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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