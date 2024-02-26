Kayıp aranıyordu; çayda cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan ve eşinin mezarını ziyaret etmek için bugün evden ayrılan Salih Altunbağ'dan saatler geçmesine rağmen haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÇAYDA BULUNDU
Bölgeye, polis ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu Sinek Çayı'nda Altunbağ'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.