Kayıp aranıyordu; çayda cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan ve eşinin mezarını ziyaret etmek için bugün evden ayrılan Salih Altunbağ'dan saatler geçmesine rağmen haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇAYDA BULUNDU





Bölgeye, polis ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu Sinek Çayı'nda Altunbağ'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Kaynak: Anadolu Ajansı