Antalya ve Alanya'daki emekliler: O tarihleri kaçırmayın

Emekli maaşlarının belli olmasının ardından bankalar da promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Bankasını değiştirmek isteyen emekliler için cazip promosyon kamapanyaları yapan bankalar birbirieriyle adeta yarışıyor.

Antalya ve Alanyalı emeklilerde son günü kaçırmadan bankalara başvuru yapmaya başladı. Yüksek promosyon ödemesi yapan bazı bankalar 29 Şubat tarihine kadar başvuru alıyor. Avantajlı promosyon döneminde başvuru yapan emekliler 15 bin liraya kadar promosyon alabiliyorlar.

İşte bazı avantajlı promosyon kampanyaları yapan bankalar

15 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON

ING Bankası, 10 Ocak 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamında emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

İş Bankası ve Garanti Bankası ise 1 Ocak – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3 YIL TAHADDÜT KARŞILIĞINDA 12 BİN LİRA

Yapı Kredi Bankası ise 3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin liraya varan nakit promosyon veriliyor. Akbank ise aynı şartlara karşılık 10 bin lira ek promosypn veriyor. Ayrıca 2.500 TL chip para ve otomotik ödeme talimatı verilen her fatura başına ise 500 TL veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi