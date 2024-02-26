Korkunç olay! Çığ düştü; minibüs kar kütlesi altında kaldı

Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde yola çığ düştü. O sırada yoldan geçen yolcu minibüsü çığın etkisiyle sürüklenerek kar kütlesi altında kaldı. Minibüste bulunan 15 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken bazıları kendi imkanları ile bazıları da kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan 14 yolcu ise hastanede tedaviye alındı.

Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde saat 19.30 sıralarında çığ düştü. Van istikametinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine seyir halinde olan Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 Plakalı yolcu minibüsü, bu sırada düşen çığın etkisiyle sürüklenerek kısmen kar kütlesi altında kaldı. Minibüsteki 15 yolcudan bir kadın hayatını kaybederken, 14 yolcudan bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE , İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu minibüsün içinde kalan diğer yolcular da ekipler kurtarılarak Van'daki hastanelere sevk edildi. Bölgede çığın etkisiyle kapanan kara yolunun açılması için de ekipler çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), minibüsün üzerine düşen çığa ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

'EKİPLERİMİZ DERHAL SEVK EDİLMİŞTİR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’ın Başkale ilçesinde minibüsün geçişi sırasında meydana gelen çığ ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA