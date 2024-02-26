Feci kaza! Okul servisi ile kamyonet çarpıştı

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi ile Anafartalar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ersin Çayır yönetimindeki 42 GAD 01 plakalı okul servis minibüsü ile Necdet Aksoy’un idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çayır ve araçta bulunan 7 öğrenci ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Necdet Aksoy ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.