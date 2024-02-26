26 Şub 2024 - 21:52- Gündem G:

Feci kaza! Okul servisi ile kamyonet çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da kamyonetle okul servisi çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Feci kaza! Okul servisi ile kamyonet çarpıştı mask
Feci kaza! Okul servisi ile kamyonet çarpıştı
Feci kaza! Okul servisi ile kamyonet çarpıştı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi ile Anafartalar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ersin Çayır yönetimindeki 42 GAD 01 plakalı okul servis minibüsü ile Necdet Aksoy’un idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çayır ve araçta bulunan 7 öğrenci ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Necdet Aksoy ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

# okul servisi, kaza, kamyonet, konya, Soruşturma, ilgili, Saat, Polis, kişi

26 Şub 2024 - 21:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Türkiye kendi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemeleri Sözleşmesi'ni hazırlıyor mask
Türkiye kendi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemeleri Sözleşmesi'ni hazırlıyor
Madde kullandığı iddia edilen baba, kızını bıçakladı mask
Madde kullandığı iddia edilen baba, kızını bıçakladı
Krom madeninde göçük meydana geldi mask
Krom madeninde göçük meydana geldi
Antalya 'o' uyarı sonrasında alarma geçti mask
Antalya 'o' uyarı sonrasında alarma geçti
Oğlu kalp krizi geçirdi, babası 2 saat sonra tırın altında kaldı mask
Oğlu kalp krizi geçirdi, babası 2 saat sonra tırın altında kaldı
Dehşet! Miras tartışmasında amcasını döve döve öldürdü mask
Dehşet! Miras tartışmasında amcasını döve döve öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber