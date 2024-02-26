Kaza yapan kuryenin sepetinden çıkanlar herkesi şoke etti

Akşam saatlerinde jandarma ekiplerine gelen ihbarda motosikletli kurye Mehmet B’nin uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, motosikletten inen kuryeyi suç üstü yakalamak isterken, Mehmet B., ekipleri fark edip motosikletiyle kaçmaya başladı.

UYUŞTURUCU YERE DÖKÜLDÜ

Bunun üzerine jandarma, kuryeyi takip etti. 1481 Sokak'ta motosiklet kaza yapıp devrildi. Kurye Mehmet B. kazada yaralanırken, motosikletin sepetindeki uyuşturucu yere döküldü. Kebaplar ise sepetin içinde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA