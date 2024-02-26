Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundular

Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyeleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açılan avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten bir grup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek toplu şekilde suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde açıklama yaptı.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Suç duyurusu dilekçesinde avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın İslami değerlere karşı hakaret içerikli cümleler olduğu belirtilerek, "Dini değelere hakaret ve aşağılama" ve "İnananları kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması isteniyor. Grup adına basın açıklamasını Nusret Oktar yaptı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.