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Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundular

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Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyesi bir grup, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundular mask
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Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyeleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açılan avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten bir grup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek toplu şekilde suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde açıklama yaptı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Suç duyurusu dilekçesinde avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın İslami değerlere karşı hakaret içerikli cümleler olduğu belirtilerek, "Dini değelere hakaret ve aşağılama" ve "İnananları kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması isteniyor. Grup adına basın açıklamasını Nusret Oktar yaptı.

Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundular

Kaynak: DHA

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26 Şub 2024 - 21:09 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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