26 Şub 2024 - 21:02- Asayiş G:

Durağa bırakılan çanta korkuttu: Fünye ile patlatıldı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde otobüs durağına bırakılan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.

Durağa bırakılan çanta korkuttu: Fünye ile patlatıldı mask
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Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda bugün saat 15.30 sıralarında otobüs durağındaki sahipsiz çantayı görenler çevredekiler kişiyle korku ve telaşla durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen  ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşya çıktı. Ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: DHA

# Atatürk, Gelen, Saat, Polis, araç

26 Şub 2024 - 21:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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