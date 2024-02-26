Bilal Hancı'nın eski eşinin yeni aşkı Alanyaspor'un yıldız ismi çıktı

Eski eşi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu sosyal medya hesabından ağlayarak ifşalayan fenomen Esin Çepni yaşadığı olaylı ayrılık sonrası gönlünü Rizespor futbolcusu Zafer Görgen'e kaptırmıştı. Ancak bu aşkı da kısa sürdü. Ünlü fenomenin yeni aşkı ise Alanyaspor'un yıldız ismi çıktı.

İŞTE YENİ AŞKI

Esin Çepni, sosyal medya hesabından Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan bomba bir paylaşım yaptı. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Alanyaspor karşılaşmasına giden Çepni, Alanyaspor oyuncusu Yusuf Özdemir ile oldukça yakın bir poz verdi.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

2001 doğumlu Yusuf Özdemir ve Esin Çepni'nin aşkı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi