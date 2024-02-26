Sokakta tartıştığı husumetlisini vurdu

Düzce'de Melih K., sokakta karşılaştığı husumetlisi Beytullah T.'yi (18) tabancayla ateş açarak yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Ağa Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Melih K., sokakta daha önceden husumetli olduğu Beytullah T. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Melih K. belindeki tabancayı çıkararak Beytullah T.'ye 5 el ateş açtı. Mermilerden birinin omzuna isabet ettiği Beytullah T. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Melih K. ise bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.