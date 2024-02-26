26 Şub 2024 - 20:24- Gündem G:

Sokakta tartıştığı husumetlisini vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Düzce'de bir kişi sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla vurarak yaraladı.

Sokakta tartıştığı husumetlisini vurdu mask
Sokakta tartıştığı husumetlisini vurdu
Sokakta tartıştığı husumetlisini vurdu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Düzce'de Melih K., sokakta karşılaştığı husumetlisi Beytullah T.'yi (18) tabancayla ateş açarak yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ağa Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Melih K., sokakta daha önceden husumetli olduğu Beytullah T. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Melih K. belindeki tabancayı çıkararak Beytullah T.'ye 5 el ateş açtı. Mermilerden birinin omzuna isabet ettiği Beytullah T. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Melih K. ise bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# Düzce, Silah, husumetli, vurma, Atatürk, sağlık, Polis, Saat

26 Şub 2024 - 20:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Türkiye kendi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemeleri Sözleşmesi'ni hazırlıyor mask
Türkiye kendi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemeleri Sözleşmesi'ni hazırlıyor
Antalya 'o' uyarı sonrasında alarma geçti mask
Antalya 'o' uyarı sonrasında alarma geçti
Oğlu kalp krizi geçirdi, babası 2 saat sonra tırın altında kaldı mask
Oğlu kalp krizi geçirdi, babası 2 saat sonra tırın altında kaldı
Dehşet! Miras tartışmasında amcasını döve döve öldürdü mask
Dehşet! Miras tartışmasında amcasını döve döve öldürdü
Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı mask
Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı mask
Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber