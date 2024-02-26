26 Şub 2024 - 20:10- Magazin G:

Ünlü oyuncuya hırsız şoku: Sinir krizi geçirdi

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Sezonun en başarılı yapımlarından Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdi. Ünlü oyuncunun pek çok ziynet eşyası çalındı. Olayı öğrenen Saraçoğlu'nun sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Ünlü oyuncuya hırsız şoku: Sinir krizi geçirdi mask
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Başarılı yapımlarından başında olan Yalı Çapkını'nın dizisinde Seyran'ı  Afra Saraçoğlu'nun yeni evine hırsız girdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

TV100'ün haberine göre; ‘Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy’deki evine hırsız girdi.Güzel oyuncu sette iken hırsızlar evine girerek pek çok ziynet eşyasının çalındığı iddia edildi Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# oyuncu

26 Şub 2024 - 20:10 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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