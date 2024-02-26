26 Şub 2024 - 20:10- Magazin

Ünlü oyuncuya hırsız şoku: Sinir krizi geçirdi

Sezonun en başarılı yapımlarından Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdi. Ünlü oyuncunun pek çok ziynet eşyası çalındı. Olayı öğrenen Saraçoğlu'nun sinir krizi geçirdiği iddia edildi.