Ünlü oyuncuya hırsız şoku: Sinir krizi geçirdi

Başarılı yapımlarından başında olan Yalı Çapkını'nın dizisinde Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun yeni evine hırsız girdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
TV100'ün haberine göre; ‘Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy’deki evine hırsız girdi.Güzel oyuncu sette iken hırsızlar evine girerek pek çok ziynet eşyasının çalındığı iddia edildi Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.