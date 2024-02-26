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Tolga Savacı hayatını kaybetti

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Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tolga Savacı hayatını kaybetti mask
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Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Savacı'nın beklenmeyen ölümünü eşi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi Nermin Bezmen'in paylaşımı şu şekilde:

'YÜREĞİM YANIYOR'

"Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz."

TOLGA SAVACI KİMDİR?


6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı. Türk sinemasında 80'li yıllara adeta damgasını vuran Savacı, Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı. 2015 yılında ise yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'de yaşamaya başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, Yer, İstanbul, Sosyal, kalp krizi

26 Şub 2024 - 19:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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